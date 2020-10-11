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    Здоров'я

    Лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19

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    Лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19 - Лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19
    Лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19

    Лікар зазначив, що на вулиці люди не можуть отримати велику дозу вірусу

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що найкращим способом профілактики коронавірусної інфекції Covid-19 є заняття футболом.

    Запис інтерв'ю фахівця опублікована на його YouTube-каналі.

    За його словами, тяжкість перебігу інфекції залежить не тільки від віку людини, а й від того, скільки вірусів проникає в дихальні шляхи. Лікар зазначив, що на вулиці люди не можуть отримати велику дозу вірусу.

    «Якщо є над головою небо, то будь-яку кількість вірусу, яку видихає хвора людина, буде тут же розноситися величезними масами повітря, і ви вже багато вірусу не вдихнете. Нам треба зробити все, щоб люди саме зустрічалися», - сказав Комаровський.

    На його думку, в закритих приміщеннях ймовірність підхопити інфекцію вища.

    Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.

    здоров'я лікар повітря коронавірус
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