Лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19



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Лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19

Лікар зазначив, що на вулиці люди не можуть отримати велику дозу вірусу

Лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що найкращим способом профілактики коронавірусної інфекції Covid-19 є заняття футболом.

Запис інтерв'ю фахівця опублікована на його YouTube-каналі.

За його словами, тяжкість перебігу інфекції залежить не тільки від віку людини, а й від того, скільки вірусів проникає в дихальні шляхи. Лікар зазначив, що на вулиці люди не можуть отримати велику дозу вірусу.

«Якщо є над головою небо, то будь-яку кількість вірусу, яку видихає хвора людина, буде тут же розноситися величезними масами повітря, і ви вже багато вірусу не вдихнете. Нам треба зробити все, щоб люди саме зустрічалися», - сказав Комаровський.

На його думку, в закритих приміщеннях ймовірність підхопити інфекцію вища.

Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.