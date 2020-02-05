Вчені знайшли бур'яни, які у 30 разів потужніші за відомий канабіс



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Науковці сподіваються, що нова рослина допоможе зробити прорив у біологічних науках

Нова суміш бур'янів була виведена з італійського сорту канабісу

Вченим вдалося виявити суміш бур'янів, вміст канабіноїдів у яких може в 30 разів перевищувати його вміст у відомому канібісі. Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що поєднання були ідентифіковані та виведені з італійського сорту канабісу.

«Робота ендоканабіноїдною системи полягає в тому, щоб підтримувати наше тіло в гомеостазі або рівновазі, і воно регулює все: від сну до апетиту, від запалення до болю і багато чого іншого. Коли людина курить марихуану, ТГК пригнічує ендоканабіноїдну систему, прив'язуючись до канабіноїдних рецепторів і порушуючи їх здатність зв'язуватися між нейронами», – йдеться в матеріалі.

Наголошується, що нове відкриття змусило вчених задуматися над тим, чому деякі сорти канабісу володіють сильнішим ефектом.

За словами дослідників, подібний каннабіноїд раніше ніколи не виявлявся в природі. «Нові поєднання дадуть вченим новий прорив в біологічних науках», – наголошується в повідомленні.

Як повідомлялось, у грудні 2019 року доопрацьований законопроєкт про легалізацію медичного канабісу був готовий до реєстрації у Верховній Раді. Його підписали понад два десятки народних депутатів від різних фракцій. Однак процес реєстрації було зупинено головою парламентської більшості без пояснення причин. Напередодні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія публічно підтримав ідею легалізації канабісу для потреб медицини і науки і готовий був зареєструвати відповідний документ. Про це Арахамія заявив на пресбрифінгу в Верховній Раді України.