Ватикан відправив у Китай 700 тисяч респіраторів для захисту від коронавірусу



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Закупівля респіраторів була профінансована Святим Престолом і різними італійськими християнськими громадами

Жест Ватикану покликаний показати «заклопотаність Святого Престолу щодо епідемії китайського вірусу»

Ватикан відправив 700 тисяч респіраторів для захисту органів дихальних шляхів в Китай, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє видання La Croix.

Зазначається, що цей жест покликаний показати «заклопотаність Святого Престолу щодо епідемії китайського вірусу».

Особливістю респіраторів є наявність папського гербу. Координував операцію отець Вінченцо Хан Дуо, священник китайського походження.

Закупівля респіраторів була профінансована Святим Престолом і різними італійськими християнськими громадами.

Видання також зазначає, що цей жест солідарності приховує за собою дипломатичну проблему. Китай та Ватикан не підтримують дипломатичні відносини з 1951 року, але з початку свого правління Папа Франциск примножив зусилля з відновлення відносин між двома країнами.

Як відомо, станом на 4 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 426 осіб.

До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.

Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

Ввечері 3 лютого у МОЗ повідомили, що у двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

Також оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.