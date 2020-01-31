Епідемію грипу оголошено вже у двох областях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ сильно перевищено в Чернівецькій і Дніпропетровській областях

У двох областях України рівень захворюваності на грип перевищив епідемічний поріг, у зв'язку з чим у них оголосили епідемію.

Так, у Дніпропетровській області за останній тиждень кількість хворих зросла на 44% - до лікарів звернулися понад 26,5 тис. осіб, більшість з них - діти. Майже 99 тис. школярів відправили на карантин.

Через зростання захворюваності 944 окремих класів і 191 школу закрили на карантин.

Також епідемія почалася в Чернівецькій області. Там епідпоріг перевищено майже на 33%.

За тиждень захворюваність збільшилася на 39,2%.

При цьому в Чернівцях показник захворюваності нижче від епідпорогу на 50%.

В цілому по області за тиждень зареєстровано 5891 випадок ГРВІ, з яких 4118 - серед дітей. Госпіталізовано 124 особи, з них 105 дітей.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що епідпоріг захворюваності на грип в Україні перевищено на 1,4%. Зазначалося, що в трьох регіонах середній епідемічний рівень активності - це Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області.

Зазначимо, у Сумах всі школи закрили на карантин через грип.

Нагадаємо, що у Києві для профілактики захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності дітей у закладах освіти міста запроваджуються запобіжні заходи. Станом на 30 січня повністю припинено заняття у 7 школах та окремих класах 34 шкіл Києва.

Напередодні у вінницьких школах призупинили навчання.

Із 30 січня усі школи Маріуполя закрили на карантин.

Раніше повідомлялося, школи восьми українських областей закрили на карантин через спалах захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). В Донецькій області закрили 59 шкіл, ще 9 частково призупинили роботу. У Волинській області 7 шкіл призупинили навчання, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, у Рівненській - 39. Повністю закривають школи у Сєвєродонецьку Луганської області (відновлять роботу через тиждень), Житомирі (карантин триватиме до 5 лютого), Одесі (відкриються через два тижні) і Бердянську Запорізької області. В самому Запоріжжі закриваються 27 шкіл.