Штучний інтелект створив перші ліки



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Проект Exscientia триватиме протягом п'яти років

Препарат був повністю створений штучним інтелектом і вже наближається до стадії тестування на людях

Уперше в історії штучний інтелект створив ліки. Про це повідомляє The Telegraph.

Ліки, які були розроблені системою штучного інтелекту біотехнічної компанії Exscientia, мають призначення для лікування обсесивно-компульсивного розладу.

Повідомляється, що препарат наближається до фази тестування на людях. Його появу вважають великим досягненням у сфері медицини.

Вчені зазначають, що зазвичай проходить близько 4,5 років, поки препарат доходить до цієї стадії. Штучний інтелект впорався менш ніж за 12 місяців.

Проект Exscientia триватиме протягом п'яти років. Він повинен допомогти у дослідженні етики нових технологій і вивченні впливу штучного інтелекту.

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Минулого року штучний інтелект забанив понад 20 тисяч гравців онлайн ігор за спам і образи.

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