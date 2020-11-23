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    Відома українська співачка захворіла на коронавірус: їла лимони наче вату

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    Аліна Гросу захворіла на коронавірус - Відома українська співачка захворіла на коронавірус: їла лимони наче вату
    Аліна Гросу захворіла на коронавірус

    У Аліни Гросу – легка форма коронавірусу

    Українська співачка з Буковини Аліна Гросу заразилася коронавірусом і розповіла про самопочуття й перебіг хвороби.

    Також 25-річна артистка звернулася до шанувальників, пояснила свою тривалу відсутність в мережі, а також закликала берегти себе і бути пильними.

    Дівчина записала відеозвернення до фанів, яке опублікувала в Instagram.

    «Я теж перехворіла на коронавірус. 28 жовтня відчула себе не дуже добре, піднялася температура, перестала відчувати запахи і смаки, їла лимони наче вату, і пішла здавати тест – отримала позитивний результат», – розповіла Гросу.

    Співачка також зазначила, що раніше з коронавірусною хворобою зіткнулися члени її сім'ї. У першому випадку була легка форма, а у другому – важка, з 75%–ним ураженням легень.

    «Коли було жахливо страшно за дуже близьку людину. На щастя реаніматологи, своєчасне втручання і правильно підібрані препарати, плюс лікування допомогли», – описала вона ситуацію.

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    Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

    Аліна наголосила, що у неї самої – легка форма коронавірусу, і КТ показало, що немає ураження легень.

    «Так що все в порядку, йду на поправку. З дому не виходжу, щоб нікого не заразити та вилікуватися. Пила антибіотики, але відмовилася від уколів – тому що їх боюся... здавала величезну кількість аналізів, оскільки коронавірус б'є по слабких місцях в організмі, також пила в шалених дозах вітамін С і кардіомагніл», – розповіла артистка.

    Гросу попросила своїх прихильників не займатися самолікуванням, і висловила готовність відповісти на питання про симптоми, і як вона справляється з коронавірусною хворобою.

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    Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

    Співачка зазначила, що після одужання вирушила в Чернівці в гості до батьків.

    «Після хвороби, перше що захотілося, це поїхати в Чернівці та побачити рідних. Сказати їм як сильно я їх люблю й обійняти кожного. Хочеться зараз більше часу проводити з сім'єю, все інше: робота, захоплення, хобі – на другому плані, багато усвідомлюєш. Говоріть частіше близьким, як ви їх любите. Це дуже важливо!», – підсумувала зірка.

    Теги: Чернівці хвороби робота співачка Instagram коронавірус
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