Чергове порушення карантину зафіксовано в ресторані VILLA RIVIERA

Також протоколи складено щодо торгових центрів та театру

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві в суботу вже втретє було складено протокол про порушення обмежувальних карантинних заходів розважальним закладом VILLA RIVIERA, що на Дніпровській набережній. Як повідомляє Українська правда, співробітниками Дарницького управління Національної поліції ресторан було зачинено. При цьому попередній раз примусово це приміщення закривали лише шість днів тому.

Також повідомляється, що у Києві було виявлено порушення карантину та зачинено розважальний заклад "BESTIE" за адресою вулиця Євгена Коновальця, 44. Фахівцями ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві на посадову особу закладу було складено протокол за ст. 44-3 КУпАП.

Крім того, вночі було виявлено порушення карантину та зачинено розважальний заклад "BRUGGE", що за адресою вулиця Маршала Конева, 8. Попри заборону приймати відвідувачів, заклад працював. На посадову особу складено протокол за ст. 44-3 КУпАП.

Загалом у суботу 21 листопада у Києві було перевірено 1603 суб’єкти та складено 45 протоколів через порушення карантину.

Найбільше порушень виявлено у сфері торговельного обслуговування населення (промислові товари) та приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, хоч дозволено лише здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на винос через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу.

Продовжувалася робота з контролю дотримання обмежень щодо заборони діяльності у вихідні дні у торговельно-розважальних центрах.

Було виявлено порушення у центрі "Меридіан" за адресою: вул. В. Гавела, 8, де було допущено відвідувачів до трьох закладів, що надають побутові послуги населенню. Складено протоколи, центр зачинено.

У ТРЦ "Піраміда" по вул. Мішуги відвідувачі допускалися до приміщення центру, при цьому видача промислових товарів здійснюється на винесених із магазину столиках, що є порушенням пп.4 п.15 Постанови КМУ 641 (дозволяється лише адресна доставка замовлень).

Також працівниками ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві перевірено місця проведення культурно-масових заходів. Виявлено прийом відвідувачів у Дитячому театрі-студії "Колесико", вул. Андріївській узвіз, 8. Складено протокол ст.44-3 КУпАП.

Як повідомляллося раніше, контроль дотримання карантинних заходів столиці у нічні години здійснюється співробітниками Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві спільно з Департаментом муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради та співробітниками ГУ Національної поліції у місті Києві.