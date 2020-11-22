Франція готується пом’якшити карантин

Перші кроки очікуються 1 грудня

Офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь заявив про намір в найближчі тижні послабити існуючі карантині правила. Вся процедура буде розбита на три етапи, повідомляє Le Figaro.

Очікується, що у вівторок президент Еммануель Макрон виступить перед нацією з промовою стосовно ситуації з вірусом і може оголосити про часткове ослаблення обмежень, що діють з 30 жовтня.

«Еммануель Макрон розповість про перспективи на кілька тижнів, особливо про те, як ми скорегуємо нашу стратегію. На карту поставлено зміну правил ізоляції в міру поліпшення ситуації зі здоров'ям і уникнення нового спалаху епідемії», – сказав Атталь.

Перший крок очікується приблизно 1 грудня, потім перед святами в кінці року, а потім з січня 2021 року.

У суботу прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що планується відкриття деяких підприємств, уточнивши, що відкриття не торкнеться барів і ресторанів.

«Ми дійсно відкриємо не першорядні підприємства приблизно 1 грудня», – сказав він.

У суботу було повідомлено про 17 881 нових випадків коронавірусу за добу, що нижче 22892, про які повідомлялося в п'ятницю.