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    У світі

    Франція готується пом’якшити карантин

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    <p>Послаблення карантину пройде в три етапи </p> - Франція готується пом’якшити карантин

    Послаблення карантину пройде в три етапи

    Фото з відкритих джерел

    Перші кроки очікуються 1 грудня

    Офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь заявив про намір в найближчі тижні послабити існуючі карантині правила. Вся процедура буде розбита на три етапи, повідомляє Le Figaro.

    Очікується, що у вівторок президент Еммануель Макрон виступить перед нацією з промовою стосовно ситуації з вірусом і може оголосити про часткове ослаблення обмежень, що діють з 30 жовтня.

    «Еммануель Макрон розповість про перспективи на кілька тижнів, особливо про те, як ми скорегуємо нашу стратегію. На карту поставлено зміну правил ізоляції в міру поліпшення ситуації зі здоров'ям і уникнення нового спалаху епідемії», – сказав Атталь.

    Перший крок очікується приблизно 1 грудня, потім перед святами в кінці року, а потім з січня 2021 року.

    У суботу прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що планується відкриття деяких підприємств, уточнивши, що відкриття не торкнеться барів і ресторанів.

    «Ми дійсно відкриємо не першорядні підприємства приблизно 1 грудня», – сказав він.

    У суботу було повідомлено про 17 881 нових випадків коронавірусу за добу, що нижче 22892, про які повідомлялося в п'ятницю.

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    Теги: Франція Еммануель Макрон карантин коронавірус
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