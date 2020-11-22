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    У США названо дату початку вакцинації від Covid-19 мешканців країни

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    У США названо дату початку вакцинації від Covid-19 мешканців країни

    Радник президента Дональда Трампа повідомив важливу інформацію

    Влада США розраховує вже 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів країни від коронавирусу. Про це в ефірі телеканалу CNN розповів Монсеф Слау, радник Трампа по вакцинації. За його словами, в разі схвалення препарату контрольними органами його розподіл серед громадян країни може початися вже наступного дня після цього.

    Як відомо, цієї п'ятниці компанія-розробник вакцини Pfizer подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини-кандидата. На 10 грудня заплановано засідання консультативного комітету з вакцин.

    До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: США епідемія коронавірус
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