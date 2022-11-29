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ВООЗ перейменувала мавпячу віспу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВООЗ перейменувала мавпячу віспу
У ВООЗ заявили що традиційна назва захворювання іноді використовувалося в расистському і стигматизуючому контексті
фото ілюстративне

Тепер захворювання називатиметься mpox

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила дати нове найменування віспі мавп – небезпечному вірусному захворюванню, черговий спалах якого був зареєстрований в цьому році. Про це повідомляє Sky News.

Тепер ВООЗ вводить термін mpox (скорочення від англійської назви monkeypox, тобто «віспа мавп»). Пояснюючи це рішення, у ВООЗ заявили що традиційна назва захворювання іноді використовувалося в расистському і стигматизуючому контексті.

Відомо, що назва mpox була запропонована чоловічою організацією охорони здоров'я REZO, директор якої сказав, що відмова від образу мавп допомогла людям серйозно поставитися до надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я.

Зазначається, що обидві назви використовуватимуться одночасно протягом одного року, поки термін «віспа» буде виведений із вживання.

Мавпяча віспа – рідкісне захворювання, яке викликає вірус роду Orthopoxvirus. Захворювання отримало таку назву через те, що у 1958 році вперше його виявили у лабораторних мавп. У 1970 році медики зафіксувалиперший випадок мавпячої віспи у людини в Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні було підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою. Про симптоми, профілактику, лікування та поширення читайте тут.

Теги: хвороби ВООЗ мавпяча віспа

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