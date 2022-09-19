Мавпяча віспа в Україні: МОЗ повідомив про стан першого хворого

Тривалість хвороби, зазвичай, складає від двох до чотирьох тижнів

Інфікованого мавпячою віспою пацієнта госпіталізували

Перший українець, у якого ідентифікували захворювання на віспу мавп має легкий перебіг захворювання, проте він був госпіталізований. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу.

«Тут йдеться про те, як і у випадку з першими інфікованими коронавірусом, що це важливо для лікарів – розуміти, який перебіг має захворювання, симптоматику, методи лікування. Госпіталізувати пацієнта було вирішено саме з цієї причини», – розповів Кузін.

У МОЗ заявили, що не будуть називати місце реєстрації випадку захворювання, аби повністю забезпечити комфорт пацієнта та уникнути цькування.

Зазначається, що мавпячу віспу можна виявити у кожному з регіонів України. Для цього в липні в Україну було доставлено 5000 ПЛР-тестів.

«У випадку, якщо людину спостерігає в себе схожі на віспу мавп симптоми: висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо, варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших», – зазначив санлікар.

Кузін додав, що іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми захворювання. В цілому хвороба, зазвичай, триває від двох до чотирьох тижнів. Необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи в Україні наразі немає.

«Наразі передумов для значного поширення цього захворювання немає», – запевнив Кузін.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні було підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою. Про симптоми, профілактику, лікування та поширення читайте тут.