В Україні зросла кількість хворих на мавпячу віспу

15 вересня в Україні було підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою

Усі пацієнти мають легкий перебіг захворювання

Медики виявили в Україні третій випадок мавпячої віспи. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими.

«Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький», – зазначив Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, у кожному регіоні на рівні місцевих центрів контролю та профілактики хвороб забезпечена можливість проводити діагностику мавпячої віспи. «Центри мають настанови, як проводити епідрозслідування та здійснювати моніторинг за захворюванням. Тобто на місцях знають, що робити у випадку підозри на віспу мавп», — сказав він.

Кузін дав порадив людям, які спостерігають в себе висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо, звертатися за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.

Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

До основних симптомів віспи мавп належать:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м'язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Нагадаємо, 19 вересня, в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.