В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп

Висип у хворого з’явився ще наприкінці серпня

Сьогодні, 19 вересня, в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Про це інформує пресслужба МОЗ.

«Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.

Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

До основних симптомів віспи мавп належать:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м'язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні було підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою.