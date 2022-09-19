В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп
Висип у хворого з’явився ще наприкінці серпня
Сьогодні, 19 вересня, в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Про це інформує пресслужба МОЗ.
«Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому», – йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.
Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.
До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.
До основних симптомів віспи мавп належать:
- гарячка,
- головний біль,
- міалгія (біль у м'язах),
- біль в спині,
- збільшені лімфатичні вузли,
- озноб,
- біль у горлі,
- закладеність носа,
- кашель,
- висип у вигляді пухирців.
Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.
Нагадаємо, 15 вересня в Україні було підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою.
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