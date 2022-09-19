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В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп
фото з відкритих джерел

Висип у хворого з’явився ще наприкінці серпня

Сьогодні, 19 вересня, в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Про це інформує пресслужба МОЗ.

«Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.

Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

До основних симптомів віспи мавп належать:

  • гарячка,
  • головний біль,
  • міалгія (біль у м'язах),
  • біль в спині,
  • збільшені лімфатичні вузли,
  • озноб,
  • біль у горлі,
  • закладеність носа,
  • кашель,
  • висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні було підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою.

Теги: хвороби мавпяча віспа здоров'я

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