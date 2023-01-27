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Вже 28 українців проходять процедуру протезування від проєкту «Рятуємо життя»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вже 28 українців проходять процедуру протезування від проєкту «Рятуємо життя»
Десятки українців отримали можливість поставити сучасні протези
фото з відкритих джерел

«Рятуємо життя» є однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні потреба в протезуванні військових і мирних мешканців значно зросла. Повернути людей до повноцінного життя допомагає гуманітарний проєкт, який реалізує Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова «Рятуємо життя». Наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 28 постраждалих.

Щоб стати учасником благодійної ініціативи з протезування, телефонуйте на гарячу лінію гуманітарного проєкту «Рятуємо життя»: 0800600014.

Для того, аби якомога більше українців змогли отримати якісні послуги з протезування, гуманітарний проєкт «Рятуємо життя» підписав меморандум про співпрацю з Проєктом підтримки протезування в Україні Protez Hub. Він працює в Україні з 2015 року, залучаючи фахівців зі США, Великобританії, Канади, Австралії та країн Європи, у партнерстві з міжнародними й українськими фондами, компаніями, підприємствами.

Наразі допомогу отримують 28 українців, усього в програмі реабілітації (протезування та психологічна допомога) беруть участь уже 168 осіб. В обробці також - заявки від понад пів сотні людей. Ініціатива охоплює співробітників Метінвесту і членів їхніх сімей, військовослужбовців та мирних жителів у регіонах присутності компанії.

Один з учасників спільної програми протезування від «Рятуємо життя» і Protez Hub – 23-річний Микола Бурлака: він втратив руку внаслідок ворожого обстрілу неподалік комбінату Азовсталь, де працював слюсарем-ремонтником. Після ампутації кінцівки в донецькій лікарні й тривалого полону Миколі вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Завдяки підтримці Метінвесту маріуполець уже готується до протезування, а перед тим пройде 18-денну реабілітацію в Моршині.

Можливість стати на ноги з’явиться й у криворіжця Дмитра Кулініча, який боронив Україну на Донецькому напрямку. Під час бойових дій військовий дістав поранення в ногу, через що довелося ампутувати праву гомілку. Дмитро чекав на протезування за державною програмою чотири місяці. Набагато швидше допомогли фахівці «Рятуємо життя» і Protez Hub, які самі знайшли чоловіка й запропонували допомогу.

Як відомо, гупроєкт «Рятуємо життя» є однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. Окрім протезування, проєкт допомагає в психологічному відновленні, навчанні та реінтеграції постраждалих від війни жінок і дітей. Зокрема, завдяки реалізації програми «Незламна мама» спільно з «Фондом Маша» допомогу вже отримали 140 жінок та дітей.

Також в умовах повномасштабної війни «Рятуємо життя» забезпечує українців продуктами, засобами гігієни й іншими речами першої потреби, підтримує соціальні та культурні заходи. Загалом у межах проєкту допомогу від Метінвесту й Фонду Ріната Ахметова отримали майже 400 тисяч людей.

Теги: поранення Азовсталь послуги Меморандум

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