Вже 28 українців проходять процедуру протезування від проєкту «Рятуємо життя»

«Рятуємо життя» є однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні потреба в протезуванні військових і мирних мешканців значно зросла. Повернути людей до повноцінного життя допомагає гуманітарний проєкт, який реалізує Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова «Рятуємо життя». Наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 28 постраждалих.

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Щоб стати учасником благодійної ініціативи з протезування, телефонуйте на гарячу лінію гуманітарного проєкту «Рятуємо життя»: 0800600014.

Для того, аби якомога більше українців змогли отримати якісні послуги з протезування, гуманітарний проєкт «Рятуємо життя» підписав меморандум про співпрацю з Проєктом підтримки протезування в Україні Protez Hub. Він працює в Україні з 2015 року, залучаючи фахівців зі США, Великобританії, Канади, Австралії та країн Європи, у партнерстві з міжнародними й українськими фондами, компаніями, підприємствами.

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Наразі допомогу отримують 28 українців, усього в програмі реабілітації (протезування та психологічна допомога) беруть участь уже 168 осіб. В обробці також - заявки від понад пів сотні людей. Ініціатива охоплює співробітників Метінвесту і членів їхніх сімей, військовослужбовців та мирних жителів у регіонах присутності компанії.

Один з учасників спільної програми протезування від «Рятуємо життя» і Protez Hub – 23-річний Микола Бурлака: він втратив руку внаслідок ворожого обстрілу неподалік комбінату Азовсталь, де працював слюсарем-ремонтником. Після ампутації кінцівки в донецькій лікарні й тривалого полону Миколі вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Завдяки підтримці Метінвесту маріуполець уже готується до протезування, а перед тим пройде 18-денну реабілітацію в Моршині.

Можливість стати на ноги з’явиться й у криворіжця Дмитра Кулініча, який боронив Україну на Донецькому напрямку. Під час бойових дій військовий дістав поранення в ногу, через що довелося ампутувати праву гомілку. Дмитро чекав на протезування за державною програмою чотири місяці. Набагато швидше допомогли фахівці «Рятуємо життя» і Protez Hub, які самі знайшли чоловіка й запропонували допомогу.

Як відомо, гупроєкт «Рятуємо життя» є однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. Окрім протезування, проєкт допомагає в психологічному відновленні, навчанні та реінтеграції постраждалих від війни жінок і дітей. Зокрема, завдяки реалізації програми «Незламна мама» спільно з «Фондом Маша» допомогу вже отримали 140 жінок та дітей.

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Також в умовах повномасштабної війни «Рятуємо життя» забезпечує українців продуктами, засобами гігієни й іншими речами першої потреби, підтримує соціальні та культурні заходи. Загалом у межах проєкту допомогу від Метінвесту й Фонду Ріната Ахметова отримали майже 400 тисяч людей.