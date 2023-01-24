Захисники України отримають майже 5 тисяч польових пічок зі сталі Метінвесту

Зі сталі Метінвесту виготовлять майже 5 тисяч пічок для захисників та мирних мешканців

Наразі Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні

Майже 5000 польових пічок, виготовлених зі сталі Групи Метінвест, поїдуть до захисників і мешканців прифронтових міст. Компанія виготовляє засоби обігріву на власних активах та у співпраці з партнерами. Додатково Метінвест безплатно надає захисниками та мирним українцям дрова та вугілля для обігріву.

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Мобільні печі, які можна встановлювати в окопах та укриттях, Метінвест почав виготовляти задовго до настання зими в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова. Їх постачали військовим на передову, бригадам ТРО, а також жителям прифронтових містечок, де війна зруйнувала мережу комунікацій. Ця робота триває й досі, адже попереду ще кілька холодних місяців.

Також, щоб зробити якомога більше буржуйок, Метінвест дає метал організаціям та підприємствам-партнерам, котрі виготовляють польові грубки. Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест-СМЦ безплатно передав їм понад 100 тонн сталевих листів, якого вистачить на виготовлення від 1250 до 2000 пічок. Метал отримали Укртрансгаз – Оператор газосховищ України, ВКФ «Взірець-2000», ГО «Допомога разом», Тернопільський військкомат, «Спілка Чорнобиль» (м. Тернопіль), лідери волонтерських організацій та представники військових частин.

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«Цієї зими нам довелося зіткнутися з небаченими випробуваннями. Та я вірю в ЗСУ, а ще – у неймовірну стійкість українців. Група Метінвест з першого дня війни робить усе, щоб наша країна вистояла в боротьбі з ворогом. Ми надаємо потужну економічну підтримку, забезпечуємо захисників необхідним обладнанням, піклуємося про людей, яких торкнулася війна. Попереду складний період. Однак разом, плече в плече, ми зможемо пройти цей шлях і перемогти», – переконаний генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, наразі Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. Металурги передають на передову 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.