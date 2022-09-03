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Дівчинка, яка втратила руку в Бучі, отримала унікальний протез (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дівчинка, яка втратила руку в Бучі, отримала унікальний протез (відео)
Саша та її нова рука
фото з відкритих джерел

Саша Філіпчук вчиться рухати пальцями

Саша Філіпчук, яка сильно постраждала від дій російських окупантів у Бучі, отримала унікальний протез у США. 9-річна дівчинка тепер може знову згинати пальці, розповіла перша леді Олена Зеленська.

«Тепер Саші потрібно навчитися керувати протезом. Але я впевнена: вона впорається. Бо ця мужня дівчинка стійко витримала таку кількість випробувань, що сльози навертаються на очі, коли бачиш, як вона з усмішкою пробує рухати пальчиками», – написала Олена Зеленська.

Нагадаємо, сім'я Саші тікала з українського Гостомеля, коли їхня машина потрапила під обстріл. Дівчинка та інші родичі вижили, але її вітчим, Михайло Грабовляк, був убитий.

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Теги: війна Буча Україна Олена Зеленська

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