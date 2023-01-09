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На розвиток тактичної медицини Рінат Ахметов спрямував 5 млн грн

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
На розвиток тактичної медицини Рінат Ахметов спрямував 5 млн грн
Тактична медицина рятує життя на полі бою
фото з відкритих джерел

Група «Метінвест» почала співпрацю із Pulse ще до повномасштабного вторгнення

Група Метінвест у рамках ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова спрямувала на розвиток тактичної медицини в Україні майже 5 млн грн. За ці кошти благодійний фонд Pulse проводить навчання військових.

Мета навчання тактичної медицини – не просто дати базові навички для надання само- та взаємодопомоги на полі бою, а зробити систему підготовки українських військових ідентичною американській – за протоколом TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

«Ми активно спілкуємося з батьками-засновниками системи ТССС, військовими США та країн НАТО. З медичного погляду система покращується постійно, для цього існують відповідні дослідження та сесії вивчення досвіду. Але з організаційної сторони питання досвід України є унікальним. Ми провели величезну мобілізацію, тож і кількість людей, яку треба підготувати й забезпечити, є нечуваною. Тільки Pulse підготував більше людей з початку війни, ніж кількість регулярних збройних сил окремих країн НАТО, зокрема Естонії», – розповів засновник благодійного фонду Pulse Федір Сердюк.

Група «Метінвест» почала співпрацю із Pulse ще до повномасштабного вторгнення: навчання з медицини проходили працівники бізнесу. Тому долучилися до фінансування освіти для військових.

«В умовах повномасштабної війни ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на порятунок захисників України, які воюють на фронті. Співпраця з благодійним фондом Pulse, що навчає військовослужбовців тактичної медицини, одна з них. Метінвест і надалі залишатиметься надійною опорою для оборонців країни та робитиме все від себе залежне, щоб наблизити перемогу», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов фінансування навчання фронт

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