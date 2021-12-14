Як отримати третю дозу covid-вакцини: роз'яснення МОЗ

Додаткову дозу вакцини вводитимуть тим людям, які мають медичні показання через важкі захворювання

Міністерство охорони здоров'я 13 грудня дозволило людям із послабленим імунітетом отримати третю дозу вакцини проти коронавірусу. Як пояснив під час брифінгу головний санлікар Ігор Кузін, для цього потрібно звернутися до сімейного або профільного лікаря.

Отримати додаткову дозу можуть люди з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів; люди, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію; люди з низкою інших імунодефіцитних станів.

Вони можуть зробити третє щеплення через 28-90 днів після другої дози незалежно від того, яким препаратом вакцинувались.

Щоб отримати бустерну дозу, потрібно звернутися до сімейного або профільного лікаря. Він, за словами Кузіна, у довільній формі видасть направлення на щеплення тією вакциною, якою були зроблені попередні дві дози.

Водночас дія документа про вакцинацію не буде продовжуватись, документ буде чинний 365 днів із дати введення другої дози.

Крім того, у рекомендаціях національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики вказано, що ревакцинацію можуть дозволити людям, які мають їхати у країни, де вимагають третє щеплення.

Також рекомендується медикам, працівникам інтернатів робити бустерне щеплення через 6 місяців після другої дози.

Минулого тижня стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».

Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей. Ляшко пояснює, що зараз в Україні понад 10 млн людей не пройшли вакцинацію, і їх треба переконати щепитися.