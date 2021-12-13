МОЗ дозволив третю дозу covid-вакцини: хто її отримає

Додаткову дозу вакцини вводитимуть тим людям, які мають медичні показання для неї через важкі захворювання

В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з наказом, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.

«Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист», – відзначив Ляшко.

Минулого тижня стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».

Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей. Ляшко пояснює, що зараз в Україні понад 10 млн людей не пройшли вакцинацію, і їх треба переконати щепитися.