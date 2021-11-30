Covid-вакцинація: Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу

На початку 2022 року МОЗ дозволить бустерну вакцинацію від коронавірусу

Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей

Україна готова до запровадження бустерної вакцинації українців препаратами від коронавірусу. Наразі МОЗ планує розпочати додаткові щеплення з січня 2022 року. Про це в інтервʼю BBC Україна розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Ми не тільки збираємось, ми повністю готові. Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоровʼя уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами», – заявив очільник МОЗ.

Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».

Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей. Ляшко пояснює, що зараз в Україні понад 10 млн людей не пройшли вакцинацію, і їх треба переконати щепитися.

«Тоді ми зменшимо циркуляцію, захистимо наших батьків від того, що їм у певний період можуть не надати допомогу. Оце треба зрозуміти, а не займатися егоїзмом – мені по барабану, що буде відбуватися в країні, мені треба бустерну дозу», – наголосив міністр.

Орієнтовно МОЗ очікує, що у січні-лютому 2022 року (або й раніше) бустерна доза стане доступною.

«Це залежить від багатьох факторів. Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоровʼя відразу ухвалю рішення, і запустимо бустерне вакцинування», – резюмував Ляшко.

Напередодні Ляшко заявив, що кількість Covid-захворювань за тиждень зменшилася на 22%.

До слова, українські науковці б'ють на сполох: наявні вакцини можуть бути неефективними проти «Омікрону».

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