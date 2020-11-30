Як правильно приготувати бульйон: поради експертів

У вівторок, 1 грудня, о 10:00 на «Інтері» вийде випуск ток-шоу, присвячений улюбленій страві мільйонів - гарячому, поживному і смачному бульйону

Від чого залежить його користь? Який бульйон - курячий, м'ясний або рибний - найбільш дієтичний? І які небезпеки ховаються в бульйонних кубиках? Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розповіли, як не нашкодити власному здоров'ю, приготувати ідеальний бульйон і зробити з нього королівське блюдо.

Курячий бульйон здавна вважається одним з найбільш корисних страв при різних захворюваннях, в тому числі при застудних. Чи так це насправді?

«У бульйон з птиці переходить багато корисних речовин, в тому числі амінокислоти, які зміцнюють імунну систему, – пояснює гастроентеролог Інна Бутько. - Також курячий бульйон має загальнозміцнювальну дію і допомагає організму боротися з нездужанням. Для варіння краще вибирати не бройлерних, а супових курей, термін життя яких 5-6 місяців. У них більше сполучної тканини, більше білків, які роблять бульйон не тільки ароматним, але і поживним. Якщо ж ви готуєте бульйон з магазинної курки – першу воду бажано злити. Так ми позбавляємося від антибіотиків, нітратів, гормонів та інших стимуляторів росту, що потрапляють в курку з корма і води. До речі, вторинні бульйони кращі і для м'ясних супів».

З якої частини птиці виходить найкорисніший бульйон? Як зробити його прозорим? Чим бульйон відрізняється від «Консоме»? І в чому особливості приготування італійської «Пастіни», японського «Дасі» і фінського «Калакейтто»? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: гастроентеролог Інна Бутько, експерт з якості та безпеки продуктів Богдана Леонова, шеф-кухар Антон Рукавиця. Зірковий гість «Корисної програми» – телеведуча Жанна Тихонова.

«Найекзотичніший бульйон, який я куштувала, - рибно-м'ясний, зі східної кухні, – розповідає Жанна Тихонова. – У звичайному житті найчастіше варю бульйон з птиці. Щоб він вийшов прозорим, але при цьому насиченим, дотримуюся простих правил. По-перше, солити потрібно до закладки овочів. По-друге, під час приготування не накривати каструлю кришкою, інакше піна не піднімається вгору, а відразу осяде на дні. Піну, звичайно ж, слід знімати. А якщо ви цей момент упустили, то можна збити білок яйця і тонкою цівкою влити в гарячий бульйон, постійно помішуючи. П'ятихвилинного кипіння більш ніж достатньо, щоб білок згорнувся. Виймати його шумівкою зовсім не обов'язково. Бульйон можна просто процідити».

Випуск ток-шоу, присвячений бульйонам, дивіться завтра, 1 грудня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».

У середу, 2 грудня, о 10:00 на «Інтері» – випуск про різні види тіста.

Листкове, дріжджове, пісочне, заварне, бісквітне ... В якому з видів тіста менше калорій? Чи буває воно взагалі без борошна? Що продається в українських магазинах і на ринках? Як вибрати тісто без небезпечних трансжирів і шкідливих консервантів? І які незвичні для нас інгредієнти додають в тісто в різних кухнях світу? Зоряний експерт ток-шоу - співачка Наталка Карпа.

У четвер, 3 грудня, о 10:00 на «Інтері» – програма про те, на що звертати увагу при виборі лимонів.

Не хочете хворіти взимку - вживайте лимони. Чи допомагають бабусині рецепти від хвороб? І як знайти кращі лимони в магазинах? Які саме купувати - тонкошкірі або товстошкірі, великі чи дрібні? Про що розкажуть запах, смак і консистенція лимонів? Скільки корисних речовин в сонячному фрукті? І як їдять лимони в різних країнах світу, розповіли експерти «Корисної програми». Зіркова гостя ток-шоу - телеведуча Світлана Леонтьєва.

У п'ятницю, 4 грудня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми» про вареники.

Письменник Микола Гоголь у своїх літературних шедеврах завжди оспівував вареники. Наприклад, його знаменита повість «Вій» містить згадку про найбільші вареники, які коли-небудь готувалися, – завбільшки з капелюха. А в «Вечорах на хуторі близь Диканьки» є фрагмент про те, як вареники самі стрибали в рот. І хоча вареники у нас їдять з давніх часів, знаємо про цю страву ми, як виявляється, далеко не все. Як вибрати якісний заморожений продукт? Чому магазинні вареники часто розварюються? Чим відрізняються українські вареники від їх зарубіжних побратимів? І в чому полягає головний секрет приготування вареників, розкажуть експерти «Корисної програми», серед них - народна артистка України Світлана Білоножко.

А в суботу, 5 грудня, о 10:00 на «Інтері» глядачі побачать програму, присвячену пиріжкам.

З м'ясом, рисом, варенням, картоплею, печінкою або іншою начинкою ... Пиріжки люблять і готують по всьому світу – їх смажать у фритюрі, на сковороді і запікають у печі. Як приготувати пишне і легке тісто для пиріжків? Які начинки – найпопулярніші? Чим корисні покупні пиріжки і як домашні зробити особливими? На ці питання в студії ток-шоу дадуть відповідь ведучий Олександр Лук'яненко, шоумен Дмитро Коляденко та інші експерти «Корисної програми».