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    У світі

    Влада Чехії оголосила про значне послаблення карантину

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    <p>З 3 грудня у Чехії дозволяється робота ресторанів та закладів громадського харчування в обмеженому режимі</p> - Влада Чехії оголосила про значне послаблення карантину

    З 3 грудня у Чехії дозволяється робота ресторанів та закладів громадського харчування в обмеженому режимі

    Уряд заявив, що поточна ситуація дозволяє пом'якшити карантин і створити більш приємні умови для населення до Різдва

    Уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з 3 грудня: дозволять працювати ресторанам і скасують комендантську годину.

    Про це повідомляє Irozhlas.cz.

    На позачерговому засіданні в неділю влада знизила рівень епідеміологічної небезпеки з четвертого на третій. Міністр охорони здоров'я Ян Блатни оголосив плановані пом'якшення.

    З наступного четверга дозволяється робота ресторанів та закладів громадського харчування в обмеженому режимі. Магазини та інша роздрібна торгівля знову зможуть працювати в неділю, що при діючих обмеженнях було заборонено.

    Скасовується дія комендантської години з 23:00 до 5:00. Також збільшується допустима кількість людей для зборів на відкритому повітрі – з шести до 50 осіб. В приміщеннях можна збиратися групами до 10 чоловік.

    Відновлять роботу музеї та галереї. Їх можна буде заповнювати на чверть від передбачуваної заповнюваності. Також допускається проведення екскурсій в них для груп до 10 осіб за дотримання соціальної дистанції. Театри і кінотеатри поки залишаться закритими.

    Уряд заявив, що поточна ситуація дозволяє пом'якшити карантин і створити більш приємні умови для населення до Різдва.

    До слова, Чехія планує ввести безкоштовне тестування населення на Covid-антиген.

    До слова, суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим.

    Також 21 листопада повідомлялося, що Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за кількістю жертв від Covid-19 з розрахунку на 100 тисяч населення.

    Теги: торгівля Чехія карантин робота уряд харчування коронавірус
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