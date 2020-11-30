Влада Чехії оголосила про значне послаблення карантину

З 3 грудня у Чехії дозволяється робота ресторанів та закладів громадського харчування в обмеженому режимі

Уряд заявив, що поточна ситуація дозволяє пом'якшити карантин і створити більш приємні умови для населення до Різдва

Уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з 3 грудня: дозволять працювати ресторанам і скасують комендантську годину.

Про це повідомляє Irozhlas.cz.

На позачерговому засіданні в неділю влада знизила рівень епідеміологічної небезпеки з четвертого на третій. Міністр охорони здоров'я Ян Блатни оголосив плановані пом'якшення.

З наступного четверга дозволяється робота ресторанів та закладів громадського харчування в обмеженому режимі. Магазини та інша роздрібна торгівля знову зможуть працювати в неділю, що при діючих обмеженнях було заборонено.

Скасовується дія комендантської години з 23:00 до 5:00. Також збільшується допустима кількість людей для зборів на відкритому повітрі – з шести до 50 осіб. В приміщеннях можна збиратися групами до 10 чоловік.

Відновлять роботу музеї та галереї. Їх можна буде заповнювати на чверть від передбачуваної заповнюваності. Також допускається проведення екскурсій в них для груп до 10 осіб за дотримання соціальної дистанції. Театри і кінотеатри поки залишаться закритими.

Уряд заявив, що поточна ситуація дозволяє пом'якшити карантин і створити більш приємні умови для населення до Різдва.

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