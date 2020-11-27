На Запорізькій АЕС чиновники крали безкоштовне молоко в атомників

Підозрюване у розкраданнях ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» і донині один із головних постачальників продуктів Запорізької АЕС

Службові особи АЕС вступили у злочинну змову з ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» і заволоділи 60 млн грн

Службові особи Запорізької АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» підозрюються у розкраданнях безкоштовного харчування атомників. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, повідомляє УНН.

Правоохоронці встановили, що службові особи АЕС вступили у злочинну змову з ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» і заволоділи 60 млн грн.

Схема була наступна: у період з 2015 року по 2019 рік «на папері» збільшувалася кількість атомників, яким за інструкцією потрібні безкоштовні молоко і сік.

«Кількість осіб, яких нібито необхідно забезпечити безкоштовним лікувально-профілактичним харчуванням щодоби у ВП «Запорізька АЕС» - 4349 осіб: безкоштовним молоком - 1200 осіб і соком (пектином) - 174 осіб, в той час як фактична щодобова відвідуваність атестованих з особливо шкідливими умовами праці працівників становить 3298 осіб на добу», ─ вказують слідчі.

Наголошується, що службові особи ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» щодня надавали безкоштовне харчування на 1051 особу менше, ніж осіб щодо кількості яких було укладено договори на забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням.

«Коригування актів фактично наданих послуг не здійснювався, на підставі чого службові особи ВП «Запорізька АЕС» безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне кримінальне провадження №12018080000000391 відкрите ще у грудні 2018 року, за статтею ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.). Слідство тривало ще й у 2020 році.

Додамо, що підозрюване у розкраданнях ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» і донині один із головних постачальників продуктів Запорізької АЕС.

У 2020 році у цієї компанії Запорізька АЕС закупилася майже на 80 млн грн., минулого місяця ЗАЕС віддав «годувальникам» 36,6 млн грн.