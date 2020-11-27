Молдова запроваджує надзвичайний стан

З початку пандемії в Молдові було підтверджено понад 104 тисяч випадків коронавірусу

Обмеження торкнуться сфери розваг та громадського харчування

На всій території Молдови з 30 листопада по 15 січня запровадять надзвичайний стан в охороні здоров'я.

Таке рішення прийняли на засідання Національної надзвичайної комісії громадського здоров'я, повідомляє Newsmaker.

За рішенням комісії, з 28 листопада в Молдові заборонять роботу нічних клубів і караоке.

Крім цього, з 30 листопада обмежать графік роботи барів, ресторанів і кафе в нічний час. З 22.00 до 7.00 вони зможуть працювати тільки в режимі доставки.

Також у Молдові заборонять проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади. Закриють театри, кінотеатри, концертні зали та будинки культури.

Крім того, комісія рекомендувала компаніям і держструктруам по можливості перевести співробітників на дистанційну роботу.

Нагадаємо, з 17 березня по 15 травня в Молдові діяв надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. Після цього в країні до 30 вересня ввели надзвичайний стан в охороні здоров'я. З 1 жовтня районам і містам надавалися «червоний, помаранчевий, жовтий і зелений» коди ковід-небезпеки. Рішення про посилення або зняття обмежень приймали територіальні надзвичайні комісії.

З початку пандемії в Молдові було підтверджено понад 104 тисяч випадків коронавірусу.

Також нагадаємо, що рішення про запровадження повного локдауну в Україні ще не ухвалено, обговорюється кілька варіантів дат.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.