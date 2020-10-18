За добу коронавірус підтвердили у 248 дітей та 184 медика, – Степанов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«За весь час пандемії в Україні захворіло 18336 дітей та 19388 медиків» - Степанов

За минулу добу в Україні захворіла 5231 особа

За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у понад 5,2 тисячі людей, з них 248 дітей та 184 медики. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу в Україні захворіла 5231 особа. З них 248 дітей, а також 184 медичних працівників. Було госпіталізовано 805 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 90 летальних випадків. При цьому одужала 1 264 пацієнти», – сказав міністр.

З його слів, за весь час пандемії в Україні захворіло 298 872 людини. З них 18336 дітей та 19388 медиків.

«Загалом одужало 125 377 пацієнтів. Летальних випадків 5 607», – повідомив Степанов.

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410).

Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

Читайте також: