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    Здоров'я

    За добу коронавірус підтвердили у 248 дітей та 184 медика, – Степанов

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    <p>&laquo;За&nbsp;весь час пандемії в&nbsp;Україні захворіло 18336 дітей та&nbsp;19388&nbsp;медиків&raquo; - Степанов</p> - За добу коронавірус підтвердили у 248 дітей та 184 медика, – Степанов

    «За весь час пандемії в Україні захворіло 18336 дітей та 19388 медиків» - Степанов

    За минулу добу в Україні захворіла 5231 особа

    За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у понад 5,2 тисячі людей, з них 248 дітей та 184 медики. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу в Україні захворіла 5231 особа. З них 248 дітей, а також 184 медичних працівників. Було госпіталізовано 805 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 90 летальних випадків. При цьому одужала 1 264 пацієнти», – сказав міністр.

    З його слів, за весь час пандемії в Україні захворіло 298 872 людини. З них 18336 дітей та 19388 медиків.

    «Загалом одужало 125 377 пацієнтів. Летальних випадків 5 607», – повідомив Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410). 

    Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

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