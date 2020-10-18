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    У світі

    Від початку пандемії у світі зафіксовано майже 40 мільйонів випадків зараження

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    Від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в Україні, за офіційними даними,&nbsp;заразилися коронавірусом 298872 людини - Від початку пандемії у світі зафіксовано майже 40 мільйонів випадків зараження
    Від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в Україні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини

    В Європі лідером із загальної кількості виявлених заражень є Росія

    Станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальних і 29 888 585 випадків одужання.

    Про це свідчать дані Worldometer.

    За нову добу у світі виявили 20 173 випадки зараження коронавірусом. 436 пацієнтів померли.

    В Європі лідерами із загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія.

    Лідерами з кількості нових випадків Covid-19 у Європі напередодні стали Франція (32 427), Велика Британія (16 171) та Росія (14 922). Загалом у світі 17 жовтня Covid-19 виявили у 371 913 людей, у Європі – 143 429 нових випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410). 

    Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

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