Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 5231 особи



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Минулої доби померли 90 осіб

За минулу добу одужали 1264 особи

В Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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