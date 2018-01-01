Захворюваність українців на грип перевищила епідпоріг на 31,1% - МОЗ
- Сьогодні, 15:41
-
Розсилка
Епідемічний поріг перевищено у 5-ти областях
Епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ в Україні перевищений на 31,1%. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.
«Епідемічний поріг в Україні перевищено на 31,1%. Поріг перевищено у 5-ти областях: Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях», - йдеться у повідомленні.
Всього протягом 7 тижня 2018 року на грип та ГРВІ захворіло 289 тисяч 602 особи, із них 68,4% - діти. Протягом тижня летальних випадків не зафіксовано.
Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.
При цьому у столичних школах поступово відновлюється освітній процес після карантинів.
Натомість «грипова естафета» перейшла до Сум: у місті закрито сім шкіл.