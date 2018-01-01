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    Новини здоров'я

    Захворюваність українців на грип перевищила епідпоріг на 31,1% - МОЗ

    Епідемічний поріг перевищено у 5-ти областях
     Епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ в Україні перевищений на 31,1%. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.  «Епідемічний поріг в Україні перевищено на 31,1%. Поріг перевищено у 5-ти областях: Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях», - йдеться у
    • Сьогодні, 15:41
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    Епідемічний поріг перевищено у 5-ти областях

     Епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ в Україні перевищений на 31,1%. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України. 

    «Епідемічний поріг в Україні перевищено на 31,1%. Поріг перевищено у 5-ти областях: Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях», - йдеться у повідомленні.

    Всього протягом 7 тижня 2018 року на грип та ГРВІ захворіло 289 тисяч 602 особи, із них 68,4% - діти. Протягом тижня летальних випадків не зафіксовано.

    Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

    При цьому у столичних школах поступово відновлюється освітній процес після карантинів.

    Натомість «грипова естафета» перейшла до Сум: у місті закрито сім шкіл.

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