Медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом

Найвищий інтенсивний показник захворюваності на грип зареєстровано в Київській області

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) повідомляє про низьку інтенсивність епідеміологічного процесу захворюваності на грип. Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України. «Спостерігається локальна активність грипу (спалах у двох і більше організованих колективах з вірусологічно підтвердженими випадками грипу). На ГРВІ



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Фото: Подробности

Найвищий інтенсивний показник захворюваності на грип зареєстровано в Київській області

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) повідомляє про низьку інтенсивність епідеміологічного процесу захворюваності на грип.

Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

«Спостерігається локальна активність грипу (спалах у двох і більше організованих колективах з вірусологічно підтвердженими випадками грипу). На ГРВІ захворіло 214 839 людей, проте інтенсивність епідемічного процесу залишається низькою», - йдеться у повідомленні.

За 5-й тиждень з початку року (період 29.01 - 04.02) найвищий інтенсивний показник зареєстровано в Київській області - 887,7, найменший у Закарпатській області - 316,4 на 100 тис. населення.

Загалом госпіталізовано 3% осіб від загальної кількості захворілих, що на рівні минулого тижня. Серед госпіталізованих найбільше дітей віком до чотирьох років.

Зазначається, що всього досліджено 112 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з недозорних джерел та в 34 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B і в 3 випадках - грипу типу А. Досліджено 78 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з дозорних джерел та в 14 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B і в 2 випадках - грипу типу А. Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

У Центрі громадського здоров'я нагадують, що найкращим варіантом профілактики грипу є вакцинація. З початку сезону щеплення проти грипу зробили 180 383 людини. Наразі в Україні доступні три вакцини від грипу, які пройшли лабораторний контроль: вакцина ДЖІСІ ФЛЮ, виробника Грін Кросс Корпорейшн (Корея) (загальна кількість 30 000 доз); вакцина ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН, виробництва Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко. Лтд. (Китай) (загальна кількість 200 000 доз); вакцина ВАКСІГРИП, виробника Санофі Пастер С.А. (Францiя) (загальна кількість 500 000 доз).

Вакцину можна придбати в аптеці, рецепт для цього не потрібен. Але до того, як придбати вакцину, потрібно проконсультуватися з лікарем.