У столичних школах поступово відновлюється освітній процес

Але ще 205 шкіл на карантині

Учні 79 столичних шкіл повернулися до навчання. Наразі освітній процес відновлено у 73 школах повністю та у шести школах покласово. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє «Главком». «Проте у столиці ще й досі призупинено навчальний процес у 205 школах повністю та у 28 – покласово. Найбільша



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Але ще 205 шкіл на карантині

Учні 79 столичних шкіл повернулися до навчання. Наразі освітній процес відновлено у 73 школах повністю та у шести школах покласово. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє «Главком».

«Проте у столиці ще й досі призупинено навчальний процес у 205 школах повністю та у 28 – покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 35 шкіл) та Солом’янському (закрито 28 шкіл) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі (закрито три школи повністю та сім покласово). Загалом ситуація має позитивну динаміку і я сподіваюсь, що до кінця лютого усі навчальні заклади столиці відновлять навчальний процес», – зазначив Микола Поворозник.

Він нагадав, що у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності серед дітей, члени постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняли рішення про можливість тимчасового призупинення навчального процесу у навчальних закладах за відсутності 20% від загальної кількості учнів. Навчальний процес може бути призупинено як у школі загалом, так і покласово. Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.