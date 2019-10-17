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    Здоров'я

    Застуду не можна переносити «на ногах»

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    Вірусні захворювання - найпоширеніша причина виникнення міокардиту - лікар - Застуду не можна переносити «на ногах»
    Вірусні захворювання - найпоширеніша причина виникнення міокардиту - лікар

    Активність може призвести до серцево-судинних захворювань, а саме – до міокардиту - медик

    Під час застуди не можна вести активний спосіб життя. Активність може призвести до серцево-судинних захворювань, а саме – до міокардиту.

    Про це повідомляє кардіолог Віра Горбачова.

    Міокардит - це запалення серцевого м'яза.

    Міокардит буває:

    • гострий
    • підгострий
    • хронічний;
    • локалізований
    • дифузний

    Вірусні захворювання - найпоширеніша причина виникнення міокардиту, наприклад: ентеровірус, парвовирус В19, аденовірус, вірус грипу А, вірус герпесу, Епштейн-Барр, цитомегаловірус, гепатит С та ВІЛ.

    Лікар радить під час захворювання берегти себе.

    «Не варто посилювати інфекційно-запальний процес. Дотримуйтеся постільного режиму!», - рекомендує медик.

    Джерело: Свідок

    здоров'я лікар грип
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