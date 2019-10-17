Застуду не можна переносити «на ногах»



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Вірусні захворювання - найпоширеніша причина виникнення міокардиту - лікар

Активність може призвести до серцево-судинних захворювань, а саме – до міокардиту - медик

Під час застуди не можна вести активний спосіб життя. Активність може призвести до серцево-судинних захворювань, а саме – до міокардиту.

Про це повідомляє кардіолог Віра Горбачова.

Міокардит - це запалення серцевого м'яза.

Міокардит буває:

гострий

підгострий

хронічний;

локалізований

дифузний

Вірусні захворювання - найпоширеніша причина виникнення міокардиту, наприклад: ентеровірус, парвовирус В19, аденовірус, вірус грипу А, вірус герпесу, Епштейн-Барр, цитомегаловірус, гепатит С та ВІЛ.

Лікар радить під час захворювання берегти себе.

«Не варто посилювати інфекційно-запальний процес. Дотримуйтеся постільного режиму!», - рекомендує медик.

Джерело: Свідок