Застуду не можна переносити «на ногах»
Вірусні захворювання - найпоширеніша причина виникнення міокардиту - лікар
Активність може призвести до серцево-судинних захворювань, а саме – до міокардиту - медик
Під час застуди не можна вести активний спосіб життя. Активність може призвести до серцево-судинних захворювань, а саме – до міокардиту.
Про це повідомляє кардіолог Віра Горбачова.
Міокардит - це запалення серцевого м'яза.
Міокардит буває:
- гострий
- підгострий
- хронічний;
- локалізований
- дифузний
Вірусні захворювання - найпоширеніша причина виникнення міокардиту, наприклад: ентеровірус, парвовирус В19, аденовірус, вірус грипу А, вірус герпесу, Епштейн-Барр, цитомегаловірус, гепатит С та ВІЛ.
Лікар радить під час захворювання берегти себе.
«Не варто посилювати інфекційно-запальний процес. Дотримуйтеся постільного режиму!», - рекомендує медик.
Джерело: Свідок