На Європейській площі мешканців міста навчали робити непрямий масаж серця



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У рамках «Всесвітнього Дня Перезапуску Серця» інструктори Всеукраїнської Ради Реанімації навчали вінничан навичкам базисної підтримки життя (BLS) при зупинці серця

Присутні на акції власноручно робили непрямий масаж серця на манекенах.

«Кожна людина може врятувати чиєсь життя. Сьогодні ми розповідаємо як оглядати пацієнта без свідомості, визначати наявність дихання, як правильно викликати бригаду медичної допомоги, як правильно робити серцево-легеневу реанімацію. Ми живемо в такий час, коли такі знання є необхідними», – розповіла інструктор від Європейської ради Реанімації Яна Скоробагач.

Кожного року близько у 400 000 європейців наступає раптова серцева смерть (РСС), з яких близько 350 000 випадків виникають поза межами лікарні (на вулиці, на роботі, в місцях відпочинку, торгових центрах тощо). На сьогоднішній день, менше ніж одна особа з десяти переживає раптову зупинку серця. Тільки в 1 з 5 випадків позалікарняної РСС проводиться серцево-легенева реанімація (СЛР) свідками події. Збільшення частоти спроб СЛР особами, що опинилися поруч з жертвою, з своєчасно проведеною дефібриляцією може щороку тільки в Європі врятувати близько 100 000 людей.