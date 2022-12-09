Зеленський анонсував українську формулу миру

Зеленський: «Українська формула має зараз такий саме вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки. Про це глава держави заявив під час звернення до TRT World Forum 2022.

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«Гарантувати радіаційну та ядерну безпеку. Гарантувати продовольчу безпеку. Гарантувати енергетичну безпеку й зупинити божевільний російський ракетний терор. Гарантувати звільнення всіх полонених і повернення всіх депортованих.

Українська формула миру чітка. Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий саме вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів. Уже в липні експорт був поновлений – завдяки нашій із вами могутності», – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти Україні закінчиться та настане мир у 2023 році.