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Зеленський анонсував українську формулу миру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський анонсував українську формулу миру
фото: Офіс президента

Зеленський: «Українська формула має зараз такий саме вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів»  

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки. Про це глава держави заявив під час звернення до TRT World Forum 2022.

«Гарантувати радіаційну та ядерну безпеку. Гарантувати продовольчу безпеку. Гарантувати енергетичну безпеку й зупинити божевільний російський ракетний терор. Гарантувати звільнення всіх полонених і повернення всіх депортованих.

Українська формула миру чітка. Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий саме вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів. Уже в липні експорт був поновлений – завдяки нашій із вами могутності», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти Україні закінчиться та настане мир у 2023 році. 

Теги: звільнення експорт війна Володимир Зеленський президент

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