Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, коли може закінчитися війна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський розповів, коли може закінчитися війна
Президент подякував усім друзям України в Європі
фото скріншот відео

Зеленський: «Українці також будуть найвпливовішими в наступному році, але вже в мирний час»

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що війна Росії проти Україні закінчиться та настане мир у 2023 році. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico.

«Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і в наступному році, але вже в мирний час», – сказав глава держави коментуючи титул найвпливовішої людини Європи від Politico.

Президент подякував усім друзям України в Європі, які «допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час».

«Українські військові, які захищають всіх нас на полях битв, – це №1», – додав Зеленський.

За повідомленням  Інститут вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Читайте також:

Теги: окупація Володимир Зеленський українці путін диктатор військові війна відео Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський розповів, коли може закінчитися війна
Зеленський розповів, коли може закінчитися війна
Звинуватив Банкову в тиску. Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади
Звинуватив Банкову в тиску. Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
Стало відомо, чим Зеленський під час війни пересувається Україною
Стало відомо, чим Зеленський під час війни пересувається Україною
Time назвав людиною року Зеленського та «дух України»
Time назвав людиною року Зеленського та «дух України»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
9887
Росія планує новий наступ – Столтенберг
9064
Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати
7405
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
7268
Дуже неприємно, коли Путіну допомагають в Україні
7187
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту