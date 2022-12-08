Зеленський розповів, коли може закінчитися війна

Зеленський: «Українці також будуть найвпливовішими в наступному році, але вже в мирний час»

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що війна Росії проти Україні закінчиться та настане мир у 2023 році. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico.

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«Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і в наступному році, але вже в мирний час», – сказав глава держави коментуючи титул найвпливовішої людини Європи від Politico.

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Президент подякував усім друзям України в Європі, які «допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час».

«Українські військові, які захищають всіх нас на полях битв, – це №1», – додав Зеленський.

За повідомленням Інститут вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.