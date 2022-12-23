Лікарі Донецька відмовилися рятувати поранені сідниці Рогозіна

У Москві рішення про необхідну медичну допомогу Рогозіну ухвалюватиме консиліум лікарів

Ексглаву Роскосмосу Дмитра Рогозіна, який отримав поранення внаслідок обстрілу в тимчасово окупованому Донецьку, перевезуть на лікування до Москви. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, з посиланням на слова помічника Рогозіна.

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За словами помічника Рогозіна, лікарі відмовилися його лікувати, через складність операції, яку вони виконати не можуть. Зазначається, що лікарі з Ростову-на-Дону теж дійшли такого висновку і відмовили у лікуванні Рогозіну.

У Москві, за словами помічника Рогозіна, рішення про необхідну медичну допомогу ухвалюватиме консиліум лікарів.

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«Поки що Дмитра Олеговича не прооперовано. Лікарі в Донецьку та в Ростові-на-Дону не наважилися робити операцію з огляду на її складність. Після транспортування до Москви рішення про необхідну медичну допомогу прийматиме консиліум лікарів», – сказав помічник Рогозіна.

Нагадаємо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.