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З’явилися фото обстріляного ресторану, у якому поранили Рогозіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З’явилися фото обстріляного ресторану, у якому поранили Рогозіна
Гості залишили після себе калюжі крові
Reuters

Рогозіна доставили до військового госпіталю Ростова

У ЗМІ показали, як зараз виглядає ресторан «Шеш-Беш» у Донецьку, де ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін гуляв із товаришами.

Гості залишили після себе калюжі крові.

Відомо, що Рогозіна доставили до військового госпіталю Ростова. Разом із ним – ще двох людей.

З’явилися фото обстріляного ресторану, у якому поранили Рогозіна фото 1
З’явилися фото обстріляного ресторану, у якому поранили Рогозіна фото 2

Нагадаємо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. 

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.

Теги: Донецьк війна росія окупанти Україна

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