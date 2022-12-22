Прикордонники передали «привіт» Рогозіну, якого поранено в сідниці

Прикордонна служба вкотре закликає росіян не порушувати українське законодавство, бо відповідальність обов’язково настане

Прикордонна служба України іронічно повідомила, що ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін незаконно перетнув кордон України, тож отримав протокол про порушення від ЗСУ у незвичний спосіб.

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«Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Рогозін Д. незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області.

Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його «передали» під час святкування ним дня народження небайдужі товариші. Прикордонна служба вкотре закликає росіян не порушувати українське законодавство, відповідальність обов’язково настане!», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.