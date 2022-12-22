Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
Речник Путіна запевнив: попри небезпеку російським чиновникам доведеться їздити на Донбас
Російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські видання.
«Чиновники відвідують російські території і будуть відвідувати. Вони повинні туди їздити», – так Пєсков прокоментував обстріл, у якому постраждав Рогозін.
Кремлівський речник уточнив, що їздити у так звані ДНР та ЛНР дійсно небезпечно, проте це не стане на заваді російським урядовцям.
До того ж він згадав ефемерних російських добровольців, які начебто теж хочуть навідатись до сепаратистських утворень.
Нагадаємо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло.
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