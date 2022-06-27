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    Події в Україні

    Унаслідок обстрілу Кременчука є загиблі – мер

    Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі - Унаслідок обстрілу Кременчука є загиблі – мер
    Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі
    фото скріншот відео

    Малецький: «Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце»

    Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що внаслідок удару по місту є загиблі. Про це він написав у Facebook.

    «Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. Рашисти горіть у пеклі. Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії Подробиці згодом надасть Полтавська ОВА…», – написав Малецький.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

    Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

    Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.

    Теги: росія окупанти війна мер Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    Унаслідок обстрілу Кременчука є загиблі – мер