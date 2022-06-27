Унаслідок обстрілу Кременчука є загиблі – мер

Малецький: «Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце»

Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що внаслідок удару по місту є загиблі. Про це він написав у Facebook.

«Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. Рашисти горіть у пеклі. Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії Подробиці згодом надасть Полтавська ОВА…», – написав Малецький.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.