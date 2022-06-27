Українці назвали найвразливіші сфери життя під час війни

38% українців стикалися з розлукою у своїй сім’ї
фото: Facebook / Володимир Зеленський
8% українців говорять, що не перебувають у відносно безпечному місці. На сході та півдні таких 12%. 31% вважають, що бойові дії можуть розпочатися у місці, де вони зараз проживають. Крім того, 38% українців стикалися з розлукою у своїй сім’ї. Про це свідчать дані опитування про зміну думок українців після початку війни, яке провів на початку травня Київський міжнародний інститут соціології.
З початком війни 69% жінок відчули погіршення психологічного здоров’я, чоловіки – 46%. Після початку війни 65% українців постійно або інколи відчувають проблеми зі сном, а 52% з грошима. Майже порівну 65% жінок та 67% чоловіків зафіксували зниження своїх доходів, а 6% українців розповіли про втрату свого житла.
Статистика Київського міжнародного інституту соціології
Цікаво, що 52% опитаних налаштовані «дуже оптимістично» щодо майбутнього України. Це карколомне збільшення рівня оптимізму у порівнянні з груднем 2021 року, коли такі очікування були лише у 9%. Дуже песимістично зараз налаштовані лише 2%. Можемо констатувати, що Україна як ідея пройшла своєрідний краш-тест, попри усі перелічені труднощі.
Дослідження відбувалось з 2 по 11 травня. Соціологи провели телефонні опитування 2500 українців, які проживали на підконтрольних територіях на момент 24 лютого. Ті українці, які проживають на новоокупованих територіях брали участь в опитуванні якщо вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.
Раніше повідомлялося, що 40% росіян, які спілкуються з українськими родичами та знайомими, висловлюють їм підтримку. 27% співчувають українцям і 13% критикують дії та політику РФ.