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    Суспільство

    Українці назвали найвразливіші сфери життя під час війни

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    38% українців стикалися з розлукою у своїй сім&rsquo;ї - Українці назвали найвразливіші сфери життя під час війни
    38% українців стикалися з розлукою у своїй сім’ї
    фото: Facebook / Володимир Зеленський

    Після початку війни 65% українців постійно або інколи відчувають проблеми зі сном

    8% українців говорять, що не перебувають у відносно безпечному місці. На сході та півдні таких 12%. 31% вважають, що бойові дії можуть розпочатися у місці, де вони зараз проживають. Крім того, 38% українців стикалися з розлукою у своїй сім’ї. Про це свідчать дані опитування про зміну думок українців після початку війни, яке провів на початку травня Київський міжнародний інститут соціології.

    З початком війни 69% жінок відчули погіршення психологічного здоров’я, чоловіки – 46%. Після початку війни 65% українців постійно або інколи відчувають проблеми зі сном, а 52% з грошима. Майже порівну 65% жінок та 67% чоловіків зафіксували зниження своїх доходів, а 6% українців розповіли про втрату свого житла.

    Статистика Київського міжнародного інституту соціології

    Статистика Київського міжнародного інституту соціології

    Цікаво, що 52% опитаних налаштовані «дуже оптимістично» щодо майбутнього України. Це карколомне збільшення рівня оптимізму у порівнянні з груднем 2021 року, коли такі очікування були лише у 9%. Дуже песимістично зараз налаштовані лише 2%. Можемо констатувати, що Україна як ідея пройшла своєрідний краш-тест, попри усі перелічені труднощі.

    Дослідження відбувалось з 2 по 11 травня. Соціологи провели телефонні опитування 2500 українців, які проживали на підконтрольних територіях на момент 24 лютого. Ті українці, які проживають на новоокупованих територіях брали участь в опитуванні якщо вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

    Раніше повідомлялося, що 40% росіян, які спілкуються з українськими родичами та знайомими, висловлюють їм підтримку. 27% співчувають українцям і 13% критикують дії та політику РФ.

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    Теги: росія окупанти війна статистика українці Україна окупація #stoprussia
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    Українці назвали найвразливіші сфери життя під час війни