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  4. Німецькі гаубиці вже на фронті допомагають ЗСУ – Bild
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    Події в Україні

    Німецькі гаубиці вже на фронті допомагають ЗСУ – Bild

    Німецькі гаубиці вже на фронті допомагають ЗСУ – Bild
    фото з відкритих джерел

    Після кожного застосування гаубиці змінюють позиції, щоб росіяни не змогли її відстежити і знищити

    Самохідні німецькі гаубиці PzH 2000 вже кілька днів перебувають і допомагають ЗСУ знищувати ворога. Про це написала газета Bild.

    Зазначається, що журналіст газети побував на передовій в Україні та опублікував після цього матеріал під назвою «Нарешті наші самохідні гаубиці в дії!».

    Український військовослужбовець розповів кореспонденту, що після кожного застосування гаубиці змінюють позиції, щоб росіяни не змогли її відстежити і знищити.

    «Це дуже досконала зброя. Одна німецька самохідна гаубиця – як три старі радянські системи, які ми використовували раніше... Ми думали, що оволодіємо нею за десять днів, але знадобилося 36», – повідомив він.

    Де саме використовуються німецькі гаубиці, не повідомляється, оскільки це секретна інформація.

    Інформацію про те, що німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже перебувають на позиціях українських військ повідомила 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців у Telegram.

    «PzH 2000 є однією з найдосконаліших САУ у світі. Має автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, плюс сучасна точна система навігації», - йдеться у повідомленні.

    Зазачається, що 155-мм самохідні гаубиці потребують екіпажу лише 5 осіб та здатні зробити 20 пострілів за 2 хвилини. Відстань пострілу становить від 30 до 67 км.

    Нагадаємо, уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Німеччина зброя війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Німецькі гаубиці вже на фронті допомагають ЗСУ – Bild