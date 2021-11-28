Вибух у багатоповерхівці в Новій Одесі: рятувальники дістали ще одне тіло

Під завалами багатоповерхівки ще можуть знаходиться дві людини

Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинуло дві особи

З-під завалу на місці вибуху в будинку в Новій Одесі (Миколаївщина) рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої особи. Про це повідомляє ДСНС.

«Внаслідок вибуху загинуло дві особи (о 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу)», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, постраждали три особи. Одного з потерпілих із переломом передпліччя госпіталізували, двоє перебувають у шоковому стані, після обстеження вони від госпіталізації відмовилися.

Також уточнюється, що з будинку проведено евакуацію 54 осіб.

«Наразі підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (два крани) продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих двох заблокованих осіб із залученням кінологічної групи», – додали у відомстві.

Нагадаємо, 27 листопада у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

Згодом на місці вибуху, що стався в житловому будинку Нової Одеси, рятувальники деблокували тіло жінки з квартири.