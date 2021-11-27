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    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)

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    У Миколаївській області стався вибух побутового газу у житловому будинку - На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)
    У Миколаївській області стався вибух побутового газу у житловому будинку
    Фото: ДСНС

    У місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух

    У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «У м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано четвертий та п'ятий поверхи», – йдеться у повідомленні.

    Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Попередньо повідомляється, що на п'ятому поверсі заблоковано дві особи.

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    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)
    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)
    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)
    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)
    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)
    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)

    На місці працюють 75 співробітників рятувальної служби та 14 одиниць техніки. На місце події також направили кінологічну групу.

    Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

    Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.

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    Теги: вибух Одеса розслідування
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    На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)