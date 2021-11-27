На Миколаївщині вибух газу пошкодив два поверхи у житловому будинку (фото)

У Миколаївській області стався вибух побутового газу у житловому будинку

У місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух

У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано четвертий та п'ятий поверхи», – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Попередньо повідомляється, що на п'ятому поверсі заблоковано дві особи.

На місці працюють 75 співробітників рятувальної служби та 14 одиниць техніки. На місце події також направили кінологічну групу.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.