Вибух газу на Миколаївщині: рятувальники знайшли першу жертву

ДСНС деблокувала тіло жінки з квартири на 4 поверсі пошкодженого будинку

На місці вибуху, що стався в житловому будинку Нової Одеси, рятувальники деблокували тіло жінки з квартири. Медики констатували її смерть. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«О 16:46 у м.Нова Одеса підрозділами ДСНС деблоковано тіло жінки з квартири на 4 поверсі. Медиками констатована смерть жінки», – йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи на місці події тривають.

Нагадаємо, у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

На місці працюють 75 співробітників рятувальної служби та 14 одиниць техніки. На місце події також направили кінологічну групу.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.

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