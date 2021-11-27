Масштабна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися чотири вантажівки, одна людина загинула

Чотири вантажівки зіткнулися, одна людина загинула, одна шпиталізована

Аварія сталася на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ

На Миколаївщині у результаті зіткнення чотирьох вантажівок один чоловік загинув та ще один госпіталізований. Про це повідомило ГУ Національної поліції Миколаївській області у Facebook.

Як зазначають правоохоронці, сьогодні близько 14:00 на 88+300 м автодороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сталося зіткнення керованого 38-річним чоловіком вантажного автомобіля Renault Premium, вантажівки Volvo FN, за кермом якої перебував 45-річний чоловік, та DAF під керуванням 49-річного водія.

Після зіткнення DAF виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем MAN LE, за кермом якого був 42-річний чоловік.

Водія MAN із тілесними ушкодженнями госпіталізували, його 39-річний пасажир помер у машині швидкої допомоги.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Напередодні у Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталася смертельна ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була трирічна дитина.

Нагадаємо, вчора поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

Згодом стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом.

Читайте також: