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    Масштабна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися чотири вантажівки, одна людина загинула

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    Чотири вантажівки зіткнулися, одна людина загинула, одна шпиталізована - Масштабна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися чотири вантажівки, одна людина загинула
    Чотири вантажівки зіткнулися, одна людина загинула, одна шпиталізована
    фото: пресслужба поліції Миколаївщини

    Аварія сталася на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ

    На Миколаївщині у результаті зіткнення чотирьох вантажівок один чоловік загинув та ще один госпіталізований. Про це повідомило ГУ Національної поліції Миколаївській області у Facebook.

    Як зазначають правоохоронці, сьогодні близько 14:00 на 88+300 м автодороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сталося зіткнення керованого 38-річним чоловіком вантажного автомобіля Renault Premium, вантажівки Volvo FN, за кермом якої перебував 45-річний чоловік, та DAF під керуванням 49-річного водія.

    Після зіткнення DAF виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем MAN LE, за кермом якого був 42-річний чоловік.

    Водія MAN із тілесними ушкодженнями госпіталізували, його 39-річний пасажир помер у машині швидкої допомоги.

    Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

    Напередодні у Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталася смертельна ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була трирічна дитина.

    Нагадаємо, вчора поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

    Згодом стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Миколаївщина смерть
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    Масштабна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися чотири вантажівки, одна людина загинула