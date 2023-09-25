11 поранених у Херсоні та атака на Одесу: яка ситуація в регіонах

Окупанти скинули на Херсон дві авіабомби

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (142 вибухи). Ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ. Обстріли по громадах Чернігівського та Новгород-Сіверського районах. В одному із сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок вибухів пошкоджене авто. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 10 вибухів з міномету. Без наслідків. Вчора протягом дня рашисти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено два приватні будинки.

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Дніпропетровщина

Вночі в області через падіння уламків збитого БПЛА виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили. Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава; полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих. Вчора вдень росіяни вгатили по Нікопольському району. Під удар ворожої артилерії потрапила Марганецька громада. Зайнялась суха трава. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. Люди не постраждали.

Запорізька область

За минулу добу рашисти здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах області. 129 артобстрілів прийшлися по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог атакував БПЛА Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріляв з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано п'ять авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

Харківщина

Протягом минулої доби авіаційного удару зазнала с. Чернещина Ізюмського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 16 населених пунктів: Одноробівка, Баранівка Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Вільхуватка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району. Вчора в районі с. Андріївка Ізюмського району внаслідок наїзду на вибуховий пристрій при проведенні польових робіт підірвався автомобіль КАМАЗ. 62-річний водій госпіталізований до обласної лікарні з пораненнями.

Луганщина

На Новолюбівку рашисти спрямували два фосфорно-магнієві боєприпаси, через що сталося займання сухої трави навколо населеного пункту. У сусідньому Невському зафіксовано 10 вибухів, село під постійним вогнем росіян. Вчора ворог також завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Невському. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 145 обстрілів (543 снарядів).

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Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 22 обстріла. Під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: с. Новоселівка Перша, Авдіївка, с.Орлівка, с.Шахтарське, смт Зарічне, с.Олександропіль, смт Курахівка, смт Курдюмівка, Торецьк, смт Північне. Пошкоджено 12 житлових будинків, три ЛЕП, господарча споруда, трактор, цивільний автомобіль. За добу по області двоє людей загинуло.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено крилату ракету типу «Калібр». Сьогодні вранці ворожі артилерійські обстріли фіксувалися м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Вночі рашисти атакували область ударними безпілотниками та двома типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Херсонщина

Сьогодні вночі ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. На ранок рашисти вдарили з авіації по населених пунктах Ольгівка та Львове. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. За минулу добу по області противник здійснив 87 обстрілів (497 снаряди), з них по м. Херсон противник здійснив шість обстрілів. Російські військові поцілили у райони 23 населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні. Також рашисти вдарили з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється.

Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. Ще один авіаудар – по селу Львове. Загинув чоловік 67 років.

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Окупанти завдали чергового удару по середмістю Херсона. Люди, які просто йшли до магазину, зараз – у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще троє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік та 41-річна жінка, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно.

Ворог скинув на місто Херсон дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою – по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці. Всього за добу через російську агресію дві людини загинули, ще 11 – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.