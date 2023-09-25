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Ракетний удар по Одесі: історія знищених морвокзалу та готелю, які були символами міста

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: історія знищених морвокзалу та готелю, які були символами міста
Російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси
фото з відкритих джерел

Співвласник пообіцяв відбудувати готель, який пустував понад 10 років

Уночі 25 вересня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.

Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. Пожежу в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, оперативно ліквідували рятувальники. Проте внаслідок ворожого обстрілу морвокзал та готель, розташований поряд, знищені.

Морвокзал будували без фундаменту

Одеський порт — один із найбільших в Україні. Його будівництво почалося одночасно з заснуванням міста – 1794 року. Довгий час місто не мало гідної будівлі морського вокзалу, і з’явилася вона лише у 1968 році.

Проєкт морвокзалу в Одесі 1952 року
Проєкт морвокзалу в Одесі 1952 року
фото з відкритих джерел

Перший проєкт одеського морського вокзалу виник на початку 1950-х років. Будівля, скоріше, нагадувала палац: вежа зі шпилем, колонада та інші елементи «палацової» архітектури. Проте з якихось причин морвокзал за цим проєкт так і не збудували, а коли до влади прийшов Хрущов, проєкт взагалі здався надто претензійним. Усіх первісних «архітектурних надмірностей» без жалю позбулися, і майбутня будівля набула зовсім іншого вигляду. Однак і тут до будівництва не дійшло – проєкт знову змінили.

Проєкт морського вокзалу 1958 року
Проєкт морського вокзалу 1958 року
фото з відкритих джерел

Нарешті, у 1960-х роках архітектори Головін та Кремляков створили свій проєкт майбутнього морського вокзалу. Тепер будівля стала схожою на величезний пасажирський лайнер, що «пришвартувався» майже біля підніжжя Потьомкінських сходів. Для його будівництва використовували виключно залізобетон та скло.

Масивну споруду будували без фундаменту – її встановили на потужні дерев’яні палі, які «увігнали» прямо на морське дно. 

Будівництво морвокзалу в Одесі
Будівництво морвокзалу в Одесі
фото з відкритих джерел

У 2016-2018 роках біля будівлі морського вокзалу з’явився новий кінетичний фасад. Його обробили кількома тисячами металевих пластин, які рухаються під час подиху вітру і створюють «ефект хвилі».

Одеський морвокзал до ворожого обстрілу
Одеський морвокзал до ворожого обстрілу
фото з відкритих джерел

Багато років будівля Одеського морвокзалу залишалася візитною карткою міста, зображення якої друкували на листівках та поштових марках. Будівля зі скляним готелем кожного року зазнавала нових руйнувань. Коли морський вокзал тільки відкрили у 1968 році, одесити бачили у ньому символ майбутнього економічного розвитку, якого так і не сталося.

Морвокзал після ракетного удару
Морвокзал після ракетного удару
фото з відкритих джерел
Морвокзал після ворожої атаки
Морвокзал після ворожої атаки
фото з відкритих джерел

Сумна історія готелю «Одеса» на Морвокзалі

Готель «Кемпінські-Одеса» на Морвокзалі пустував понад 10 років, будівля потроху руйнувалася, а сам хмарочос викликав у туристів лише подив.

Збудували 5-зірковий готель на Морвокзалі ще на початку 2000-х років, трохи пізніше одну зірку забрали, а саму будівлю, яка зіпсувала вид на море з Потьомкінських сходів, одесити почали називати «бетонним монстром».

Готель на узбережжі Одеси
Готель на узбережжі Одеси
фото з відкритих джерел

«Кемпінські-Одеса» на Морвокзалі був спроєктований як найбільший готель на Одещині. Замовником та власником виступив Одеський порт. На будівництво готелю на той час витратили понад $24 млн. Площа комплексу – 26 тис. м². Готель мав 19 поверхів та 158 номерів. У 2011 році його закрили через проблеми з дозвільною документацією.

2015 року одеситам обіцяли, що готель запрацює після реконструкції, проте обіцянки так і залишилися невиконаними.

Готель «Одеса» до ворожого обстрілу
Готель «Одеса» до ворожого обстрілу
фото з відкритих джерел

Готель на морському вокзалі в Одесі був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в місті. 

Співвласник готелю – одеський бізнесмен Андрій Ставніцер – уже відреагував на черговий воєнний злочин окупантів та заявив, що готель обов'язково відбудують.

«Це був мій готель – Кемпінські Одеса. Я мріяв побудувати в Одесі красиву, сучасну прогулянкову набережну, з концертною залою (імені, звичайно, Жванецького), з причалом для круїзних лайнерів, з ковзанкою взимку, велодоріжками, ресторанчиками та магазинчиками. У мого міста нарешті з'явилася б набережна. Місце, куди хотілося б приходити у вихідні з дітьми – куди хотілося б приїжджати туристам і звідки ходили б морські трамвайчики, зовсім як у Стамбулі», – написав підприємець.

Готель після удару росіян
Готель після удару росіян
фото з відкритих джерел

Ставніцер зауважив, що йому, як й іншим одеситам, не подобалась ця будівля, побудована на початку 2000-х років, тому він збирався її реконструювати.

«Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, незважаючи на війну, закривав угоду з державою. Ініціював концесію всієї території пасажирського морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати у будівництво зони, яка не поступалася б Барселоні чи Копенгагену. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів», – поділився бізнесмен.

Ракетний удар по Одесі: історія знищених морвокзалу та готелю, які були символами міста фото 1

«Все буде. Все відбудуємо», – підсумував Ставніцер.

Готель після ракетної атаки
Готель після ракетної атаки
фото з відкритих джерел

Зазначимо, готельний комплекс «Одеса» будували під брендом мережі Kempinski, але основним власником будівлі є держава в особі Міністерства інфраструктури, їй належить 80% частка готелю.

Ракетний удар по Одесі: історія знищених морвокзалу та готелю, які були символами міста фото 2
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що у місті є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Вибуховою хвилею травмувало одну людину.

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Теги: Одеса обстріл ракета вокзал

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