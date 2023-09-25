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Рятувальники показали, як гасили пожежу на морвокзалі в Одесі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рятувальники показали, як гасили пожежу на морвокзалі в Одесі (фото, відео)
фото: ДСНС

У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото та відео, як рятувальники приборкують пожежу на морвокзалі, яка виникла внаслідок російської атаки у ніч на 25 вересня.

«Готель на морському вокзалі в Одесі – був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж Росія його знищила», – йдеться в повідомленні.

10 фото
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Як повідомлялоя, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

 

Теги: Одеса війна рятувальники

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