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Удар по Одесі: куди влучила друга ракета

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Одесі: куди влучила друга ракета
Внаслідок нічної атаки на Одесу зруйновано зерносховище
фото з соцмереж

Вночі у Сил ППО була «дуже потужна і важка бойова робота»

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по Одеській області. Кілька ворожих об’єктів силам протиповітряної оборони все ж не вдалося знищити. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

«Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. «Онікси» є надзвуковими ракетами, їх було дві. Вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було порожнім. Але сам факт влучання в інфраструктуру, яка причетна до зернової угоди, є для ворога пріоритетним. І фактично зруйнований морський вокзал в Одесі. Це підступна тактика ворога – бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення», – зазначила Гуменюк.

Крім того, внаслідок атаки уламками було пошкоджено приватні будинки та сталося загоряння трави.

«Очевидно, що ворог намагається промацати цільність протиповітряної оборони. Вони розуміють, що портова інфраструктура для нашого регіону є пріоритетною, і вона, напевно, надійно захищена. Саме тому і масована і комбінована атака відбулася цієї ночі. 19 ударних дронів типу «Шахед» були запущені, всі знищені Силами протиповітряної оборони. Дуже потужна і важка була бойова робота», – додала речниця.

Як повідомлялоя, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

Теги: окупанти Одеса війна ракета

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