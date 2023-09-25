Удар по Одесі: куди влучила друга ракета

Вночі у Сил ППО була «дуже потужна і важка бойова робота»

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по Одеській області. Кілька ворожих об’єктів силам протиповітряної оборони все ж не вдалося знищити. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

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«Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. «Онікси» є надзвуковими ракетами, їх було дві. Вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було порожнім. Але сам факт влучання в інфраструктуру, яка причетна до зернової угоди, є для ворога пріоритетним. І фактично зруйнований морський вокзал в Одесі. Це підступна тактика ворога – бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення», – зазначила Гуменюк.

Крім того, внаслідок атаки уламками було пошкоджено приватні будинки та сталося загоряння трави.

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«Очевидно, що ворог намагається промацати цільність протиповітряної оборони. Вони розуміють, що портова інфраструктура для нашого регіону є пріоритетною, і вона, напевно, надійно захищена. Саме тому і масована і комбінована атака відбулася цієї ночі. 19 ударних дронів типу «Шахед» були запущені, всі знищені Силами протиповітряної оборони. Дуже потужна і важка була бойова робота», – додала речниця.

Як повідомлялоя, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».