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16 бойових машин та 15 артилерійських систем: втрати ворога за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
16 бойових машин та 15 артилерійських систем: втрати ворога за добу
Росія втратила в Україні з 24 лютого вже 5235 бойових броньованих машин
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 430 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 66 280 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66280 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків – 2554 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 5235 (+16) од;
  • артилерійських систем – 1637 (+15) од;
  • РСЗВ – 372 (+0) од;
  • засоби ППО – 189 (+1) од;
  • літаків – 269 (+1) од;
  • гелікоптерів – 242 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10);
  • крилаті ракети – 323 (+5);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) од;
  • спеціальна техніка – 146 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 19 жовтня
Втрати ворога станом на ранок 19 жовтня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: війна росія окупанти Україна втрати

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